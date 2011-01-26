Мелкие доработки по сайту

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки219 просмотров

3. Внизу справой стороны поставить дублер основного меню ( по стилистике сайта)

4. Поставить телефон наверху сайта, под надписью "интернет дом" напротив меню, крупными цифрами 8 (495) 9 200 231 цифры должны быть по стилистике сайта и разного размера. Телефон должен стоять ровно на стыке шапки (для того чтобы скрыть угол по верстке если приглядеться его видно) Телефон должен стоять на такой же печати как и на сайте.

5. Сделать ссылки на новостях активными после каждой новости "читать далее" и переходит на страничку с той же самой новостью. При нажатии на саму надпись новости переходит на страницу со всеми новостями.

6. Поставить с главной в тексте ссылки на существующие страницы на сайте. Например, на главной в тексте "продвижение сайтов" поставить ссылку на такую же существующую страницу и.т.д. (сделать перелинковку).

7. Под рисунком с телефоном на всех страницах поставить скайп service-adv и serviceplusooo с логотипом скайпа, аська 614 962 009 и с логотипом аськи, почта: [email protected] Тех. поддержка [email protected] Продажи [email protected] Старую почту убрать и у телефона поставить формат 8 (495) 9 200 231. Это должно быть скомпановоно красиво и равномерно. Эти же данные поставить на страницу контакты.

8. Поправить галерею сейчас она отображается плохо ( при раскрытии скриншоты появляются не в полный размер , и это выглядит убого, при раскрытии должна открываться страница в уменьшенном но читабельном размере и стоять постоянно 2 стрелочки влево- вправо для перелистывания галереи. Под каждой картинкой ссылка на сайт и описания, которые уже есть. В галереи краткое описание.

14 лет назад
serviceadv
Павел 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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