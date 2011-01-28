Сверстать вертикальное раздвигающееся меню JS+CSS

Вот пример: http://model.nsavitsky.dev.xiag.ch/taxonomy/term/2 мы находимся в разделе с длинным списком блюд. Слева у нас находится корзина с товарами. Ваша задача сделать так, что при прокрутке страницы, корзина закреплялась в верхнем окне экрана. Как сейчас это ...