Собственно нужно меню как на скрине, это меню нужно встроить в шаблон. ### ### ### ...
Нужна верстка
Нужна верстка под shopcms
Подробнее в личке
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходима переверстка сайта http://queenflowers.ru/ - над сайтом работало несколько верстальщиков, поэтому будет проще сверстать с нуля, чем править ошибки в чужом коде. Пишите Ваши предложения, если сотрудничество будет успешным, предложу ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно порезать PSD с дизайном и натянуть на SMF-форум. Просьба указывать цены и сроки.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Сверстать 2 страницы - главную и контентстраницу по psd макету.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
3. Внизу справой стороны поставить дублер основного меню ( по стилистике сайта) 4. Поставить телефон наверху сайта, под надписью "интернет дом" напротив меню, крупными цифрами 8 (495) 9 200 231 цифры должны быть по ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $40
Доверстать на самом деле, это очень громко сказано.Хорошему верстальщику работы на 30 мин.кое-что исправить и прикрутить статические странницы...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сверстать одну страницу для нюстелера из psd. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи и (email и ICQ) и примерную цену. Выбранным в кандидаты, ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Вот пример: http://model.nsavitsky.dev.xiag.ch/taxonomy/term/2 мы находимся в разделе с длинным списком блюд. Слева у нас находится корзина с товарами. Ваша задача сделать так, что при прокрутке страницы, корзина закреплялась в верхнем окне экрана. Как сейчас это ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно сверстать три страницы. Верстка валидная, кроссбраузерная, под ие6 тоже должно выглядеть адекватно. Сами страницы см. в приложении. Псдшники вышлю когда договоримся.HTML-верстка16 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно переверстать шапку на Amiro и добавить несколько разделов (в том числе заливка текстов). Предложение только для людей, уже имеющих реализованные проекты на этой CMS.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад