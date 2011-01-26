Верстка макетов внутренних страниц сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок215 просмотров

Есть несколько видов внутренних страниц сайта (5-6), отличающихся по структуре. Их необходимо сверстать. Только внутренная верстка, без окружения. Макеты в psd. Срочно.

14 лет назад
Niva-Irina
Наталья 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Masterix
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

Masterix
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Натянуть шаблон на OScommerce

    $100

    Есть сайт - mobilka36.ru Есть новый дизайн для сайта в psd (превью главной страницы сайта в приложении к проекту) Нужно сделать из psd шаблон под oscommerce Vam Edition

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка под PrestaShop

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходима переверстка сайта http://queenflowers.ru/ - над сайтом работало несколько верстальщиков, поэтому будет проще сверстать с нуля, чем править ошибки в чужом коде. Пишите Ваши предложения, если сотрудничество будет успешным, предложу ...

    PrestaShop
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн форума

    Нужно порезать PSD с дизайном и натянуть на SMF-форум. Просьба указывать цены и сроки.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Мелкие доработки по сайту

    $50

    3. Внизу справой стороны поставить дублер основного меню ( по стилистике сайта) 4. Поставить телефон наверху сайта, под надписью "интернет дом" напротив меню, крупными цифрами 8 (495) 9 200 231 цифры должны быть по ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доверстать диз на CMS oscommerce by VAM

    $40

    Доверстать на самом деле, это очень громко сказано.Хорошему верстальщику работы на 30 мин.кое-что исправить и прикрутить статические странницы...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка страницы для newsletter

    Нужно сверстать одну страницу для нюстелера из psd. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи и (email и ICQ) и примерную цену. Выбранным в кандидаты, ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Закрепить корзину при прокрутке страницы

    Вот пример: http://model.nsavitsky.dev.xiag.ch/taxonomy/term/2 мы находимся в разделе с длинным списком блюд. Слева у нас находится корзина с товарами. Ваша задача сделать так, что при прокрутке страницы, корзина закреплялась в верхнем окне экрана. Как сейчас это ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад