Нужно сверстать шаблон сайта для DLE
Требуется сверстать шаблон на CMS NetCat
Требуется сверстать шаблон на CMS NetCat по имеющемуся дизайну сайта-визитки. NetCat SEO уже установлен на сервер (хостинг). Присылайте Ваши предложения по ценам, срокам и способам оплаты на e-mail: [email protected]
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