Верстка с ЖПГ

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок304 просмотра

Необходимо срочно наверстать простой макет мз ЖПГ. Сложности никакой.

Срочно. Часа 2-3

14 лет назад
HitSTD
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров