Сверстать макет согласно ТЗ.
Верстка с ЖПГ
Необходимо срочно наверстать простой макет мз ЖПГ. Сложности никакой.
Срочно. Часа 2-3
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