Добрый вечер дорогие работники. Собственно надо сверстать дизайн в PSD и поставить верстку на CMS. От Вас хотелось бы услышать стоимость. ...
Требуется верстка страниц. Срочно. Дорого.
Предлагаю в 2 раза дороже, чем оно того стоит, сам ковырял эти макеты.
Нужно сверстать 60 страниц.
Структура простая (всё ровное и перпендикулярное), большая часть страниц – однотипные (45 из 60), изменен лишь контент. Есть все макеты и ТЗ для верстки. Более того, часть страниц уже сверстана!
Задание отправляю на email, тут не выкладываю. Желательно, чтоб исполнитель был с телефоном, еще лучше – из Москвы.
Срок – до 28 января 16:00 – первый результат, т.е. 30% работы.
До 1 февраля – все страницы.
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