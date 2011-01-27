Требуется верстка страниц. Срочно. Дорого.

Предлагаю в 2 раза дороже, чем оно того стоит, сам ковырял эти макеты.

Нужно сверстать 60 страниц.

Структура простая (всё ровное и перпендикулярное), большая часть страниц – однотипные (45 из 60), изменен лишь контент. Есть все макеты и ТЗ для верстки. Более того, часть страниц уже сверстана!

Задание отправляю на email, тут не выкладываю. Желательно, чтоб исполнитель был с телефоном, еще лучше – из Москвы.

Срок – до 28 января 16:00 – первый результат, т.е. 30% работы.

До 1 февраля – все страницы.