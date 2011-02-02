Верстка Интернет-магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок213 просмотров

Макет и ТЗ вышлю на почту.

14 лет назад
W_Att
Тимур 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней
Все выполнено качественно и в срок, без претензий.
Четкое ТЗ, адекватные сроки, оплата в полном объёме и моментально. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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