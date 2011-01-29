Закажу шаблон для Joomla

Добрый день! Планирую сделать для себя сайт (как хобби) туристической тематики. Хочу для него заказать шаблон, CMS будет Joomla. Шаблон нужен такой, что бы мне только осталось установить его в админке и всё заработало. Основные пожелания: яркий, красочный, летний, оригинальный и уникальный. Большое кол-во позиций для модулей. Ну и естественно все характеристики которые относятся к качественному шаблону (кроссбраузерность, малый вес и тд и тп). Более подробно о тематике, примерах которые мне нравятся и другие нюансы, расскажу выбранному исполнителю.

В предложении обязательно указывайте стоимость, сроки и примеры работ (желательно урлы).

Заранее спасибо!