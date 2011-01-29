Закажу шаблон для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки156 просмотров

Добрый день! Планирую сделать для себя сайт (как хобби) туристической тематики. Хочу для него заказать шаблон, CMS будет Joomla. Шаблон нужен такой, что бы мне только осталось установить его в админке и всё заработало. Основные пожелания: яркий, красочный, летний, оригинальный и уникальный. Большое кол-во позиций для модулей. Ну и естественно все характеристики которые относятся к качественному шаблону (кроссбраузерность, малый вес и тд и тп). Более подробно о тематике, примерах которые мне нравятся и другие нюансы, расскажу выбранному исполнителю.

В предложении обязательно указывайте стоимость, сроки и примеры работ (желательно урлы).

Заранее спасибо!

Joomla
14 лет назад
Vitkus
Виктор 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

LDI
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$200
7 дней
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LDI
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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