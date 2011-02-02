Добавить тексты и схему

Необходимо на данном сайте - www.topclean24.ru

добавить:

в разделы - Автомойка, Химчистка, Полировка - ниже прайс-листа - обыкновенный текст. Просто copy/past

и так в каждый раздел.

плюс, в раздел схемы проезда добавить новый вид карты

новый вид в приложении.

этот файл есть в .eps, если надо

сроки 1-2 дня.

В личку не писать. предложения скрыты