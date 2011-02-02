Нужно сверстать макет согласно ТЗ К сожалению, исходника на фотошопе нет, верстать придется вот с этого источника: http://cms.template-help.com/osc_32411/index.php с незначительными изменениями, которые оговорены в ТЗ. Верстка нужна компактная, кроссбраузерная, ...
Добавить тексты и схему
Необходимо на данном сайте - www.topclean24.ru
добавить:
в разделы - Автомойка, Химчистка, Полировка - ниже прайс-листа - обыкновенный текст. Просто copy/past
и так в каждый раздел.
плюс, в раздел схемы проезда добавить новый вид карты
новый вид в приложении.
этот файл есть в .eps, если надо
сроки 1-2 дня.
В личку не писать. предложения скрыты
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