Требуется одеть CMS DLE из PSD

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок120 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо сверстать PSD макета на CMS DLE 9.2 под все браузеры, не применять дефолтные имена css

Оплата по факту.

Обращаться по ICQ 947635

CSSDLE
14 лет назад
Neo7979
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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