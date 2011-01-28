Нужно сверстать сайт на джумле

Добрый вечер!

надо шаблон под джумлу сделать, сам дизайн сайта есть, настроить джумлу,видоизменить стандартные модули к джумле на пхп что б работали правильно!сколько будет стоить?дизайн не сложный!

пишем только в проект, выберу по соотношению отзывы/качество!

Вобщем смотрите , дизайн прикрепил, суть в чем

1)стандартная джумла + модуль публикации фотогалерею через пикассу

2)пхп форма регистрации с капчей – на отправку инфы на емеил