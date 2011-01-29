Шаблон для vBulletin 4.1.1

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки111 просмотров

Требуется изготовление шаблона по заданному дизайну для форума (только форум) vBulletin 4.1.1. Дизайнер без опыта работы с форумом, от верстальщика потребуется помощь в написании ТЗ к дизайну.

Цены предлагайте сами +/-.

Спасибо!

14 лет назад
studioprom
Андрей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров