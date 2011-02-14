Сверстать и натянуть на Joomla.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок311 просмотров

Макет- www.doktorcomp.ru/1.jpg

Комментарии к заданию: Вот макет ( www.doktorcomp.ru/1.jpg), хочу в итоге получить готовый шаблон Joomla.

Бюджет: 50$

Все вопросы в аську 705617. на край сюда в личку.

Joomla
14 лет назад
microsoftik
Олег 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$50
2 дня
Сергей спасибо за проделаную работу! Все сделано за один день и качественно! Следующий проект поручу Вам!
Успешная сделка.

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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