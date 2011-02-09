Верстка + скрипты

Требуется отверстать макеты в соответствии с требованиями

Макеты в jpg и требования http://9site.ru/tempfiles/photoid-all-jpegs.zip

Макеты: http://9site.ru/tempfiles/photoid-all-pages.psd.zip

Жду от вас предложений по стоимости и срокам в комментарии к проекту.

Предложение без сроков и стоимости не рассматриваю.

В личку не писать.