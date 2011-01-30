Нужно сделать верстку

Требуется отверстать макеты в соответствии с требованиями Макеты в jpg и требования http://9site.ru/tempfiles/photoid-all-jpegs.zip Макеты: http://9site.ru/tempfiles/photoid-all-pages.psd.zip Жду от вас предложений по стоимости и срокам в комментарии к проекту. ...