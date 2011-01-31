Коррекция шаблона Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки135 просмотров

Необходимо корректно доработать верстку шаблона.

Joomla
14 лет назад
Tayler
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

afdivi
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель, все сделано качественно и в сроки, будем сотрудничать.
Все отлично! Спасибо за работу и за гонорар! всем рекомендую Анатолия как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

afdivi
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужна вёрстка+возможно флеш

    Доброго времени суток дорогие фрилансеры! Нам нужен верстальщик(флешер+) на пару проектов,возможно долгосрочное сотрудничество(всё зависит от вашего таланта и ваших цен). На данный момент нужна вёрстка(указывайте сроки и бюджет). Просим студиям и агентствам ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка + скрипты

    Требуется отверстать макеты в соответствии с требованиями Макеты в jpg и требования http://9site.ru/tempfiles/photoid-all-jpegs.zip Макеты: http://9site.ru/tempfiles/photoid-all-pages.psd.zip Жду от вас предложений по стоимости и срокам в комментарии к проекту. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка из псд в хтмл

    $17

    Здравствуйте Необходимо сверстать из псд в хтмл главная и внутренняя, отличается только центральной частью Макет простой бюджет 500 руб Оплата по факту В личку не ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Шаблон для vBulletin 4.1.1

    Требуется изготовление шаблона по заданному дизайну для форума (только форум) vBulletin 4.1.1. Дизайнер без опыта работы с форумом, от верстальщика потребуется помощь в написании ТЗ к дизайну. Цены предлагайте сами +/-. ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верcтка на Shop Script Lego Edition

    $30

    Здравствуйте. Периодически есть нужда в человеке по верстке макетов под Shop Script Free Lego Edition или Webasyst. Система очень проста и все делается по аналогии, приветствуется возможность дорабатывать этот скрипт. ...

    Webasyst
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад