Вёрстка с PSD-макета (html+ajax+css)

Добрый день.

Имеется макет в PSD (в приложении).

Задача — сделать из него html+ajax+css.

(типографика не окончательная)

Пояснения.

1. Сверху — логотипы разных антивирусов. При наведении на любой из логотипов, он становится цветным (предусмотрено в макете) и всплывает небольшое окошко рядом с названием антивируса.

кнопка "показать больше" справа — при клике на неё блок с логотипами антивирусов должен "удлиняться" так, чтобы в него вошёл ещё одна строка с логотипами других антивирусов, а сама кнопка меняет свой текст на "помочь с выбором?" и становится ссылкой на другую страницу

2. Второй блок — текстовый. Там будут крупные ссылки на разные разделы и важные статьи.

3. Третий блок — контентный. Может содержать как текст, так и мультимедиа.

4. Ниже — иллюстрация. Там рабочий "во главе". При наведении на этого рабочего он должен подсвечиваться (новое изображение, предусмотрено в макете) и у него изо рта должен "выходить текст", как в комиксах. Служит в качестве быстро "общения" по частозадаваемым вопросам.

Там на яваскрипте должно быть предусмотрены вопрос, который задаёт, якобы, рабочий. И варианты ответа. В зависимости от этих вариантов — следующий вопрос и т.д. В общем, что-то вроде справочной системы Windows.

Собственно, всё.

Всё остальное есть на макете.

По срокам — поджимают, но не очень.

Чем быстрее, тем лучше, как говорится.

По цене — до 2 000 рублей.

Прошу ТОЛЬКО ОСТАВЛЯТЬ ЗАЯВКИ и НЕ ПИСАТЬ В ЛИЧКУ, ICQ ИЛИ SKYPE.

Соответственно, ссылки на портфолио приветствуются.