Вёрстка с PSD-макета (html+ajax+css)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок170 просмотров

Добрый день.

Имеется макет в PSD (в приложении).

Задача — сделать из него html+ajax+css.

(типографика не окончательная)

Пояснения.

1. Сверху — логотипы разных антивирусов. При наведении на любой из логотипов, он становится цветным (предусмотрено в макете) и всплывает небольшое окошко рядом с названием антивируса.

кнопка "показать больше" справа — при клике на неё блок с логотипами антивирусов должен "удлиняться" так, чтобы в него вошёл ещё одна строка с логотипами других антивирусов, а сама кнопка меняет свой текст на "помочь с выбором?" и становится ссылкой на другую страницу

2. Второй блок — текстовый. Там будут крупные ссылки на разные разделы и важные статьи.

3. Третий блок — контентный. Может содержать как текст, так и мультимедиа.

4. Ниже — иллюстрация. Там рабочий "во главе". При наведении на этого рабочего он должен подсвечиваться (новое изображение, предусмотрено в макете) и у него изо рта должен "выходить текст", как в комиксах. Служит в качестве быстро "общения" по частозадаваемым вопросам.

Там на яваскрипте должно быть предусмотрены вопрос, который задаёт, якобы, рабочий. И варианты ответа. В зависимости от этих вариантов — следующий вопрос и т.д. В общем, что-то вроде справочной системы Windows.

Собственно, всё.

Всё остальное есть на макете.

По срокам — поджимают, но не очень.

Чем быстрее, тем лучше, как говорится.

По цене — до 2 000 рублей.

Прошу ТОЛЬКО ОСТАВЛЯТЬ ЗАЯВКИ и НЕ ПИСАТЬ В ЛИЧКУ, ICQ ИЛИ SKYPE.

Соответственно, ссылки на портфолио приветствуются.

AJAXCSSHTMLJavaScript
14 лет назад
war3x
33 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$70
2 дня
Спасибо за отличную работу в очередной раз. Действительно — профессионал. Рад сотрудничеству.
Понравилось работать над данным проектом. Четко поставленные задачи, постоянная связь, моментальная оплата, все это делает работу удовольствием. Надеюсь и дальше будем продолжать работать. 10 баллов.

Заявки фрилансеров

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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