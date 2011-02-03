Всем привет, нужно сверстать шаблон и натянуть на джумлу + виртмарт предпочтение отдам наименьшей цене главная выглядит так - http://s2.ipicture.ru/uploads/20110130/vct2FiZU.jpg (весь функционал должен быть рабочим) ----------------------------------- Оплата строго по факту !
Вёрстка с PSD-макета (html+ajax+css)
Добрый день.
Имеется макет в PSD (в приложении).
Задача — сделать из него html+ajax+css.
(типографика не окончательная)
Пояснения.
1. Сверху — логотипы разных антивирусов. При наведении на любой из логотипов, он становится цветным (предусмотрено в макете) и всплывает небольшое окошко рядом с названием антивируса.
кнопка "показать больше" справа — при клике на неё блок с логотипами антивирусов должен "удлиняться" так, чтобы в него вошёл ещё одна строка с логотипами других антивирусов, а сама кнопка меняет свой текст на "помочь с выбором?" и становится ссылкой на другую страницу
2. Второй блок — текстовый. Там будут крупные ссылки на разные разделы и важные статьи.
3. Третий блок — контентный. Может содержать как текст, так и мультимедиа.
4. Ниже — иллюстрация. Там рабочий "во главе". При наведении на этого рабочего он должен подсвечиваться (новое изображение, предусмотрено в макете) и у него изо рта должен "выходить текст", как в комиксах. Служит в качестве быстро "общения" по частозадаваемым вопросам.
Там на яваскрипте должно быть предусмотрены вопрос, который задаёт, якобы, рабочий. И варианты ответа. В зависимости от этих вариантов — следующий вопрос и т.д. В общем, что-то вроде справочной системы Windows.
Собственно, всё.
Всё остальное есть на макете.
По срокам — поджимают, но не очень.
Чем быстрее, тем лучше, как говорится.
По цене — до 2 000 рублей.
Прошу ТОЛЬКО ОСТАВЛЯТЬ ЗАЯВКИ и НЕ ПИСАТЬ В ЛИЧКУ, ICQ ИЛИ SKYPE.
Соответственно, ссылки на портфолио приветствуются.
Выбранный исполнитель
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