PSD --> Joomla+VM

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Закрыт8 заявок173 просмотра

Всем привет, нужно сверстать шаблон и натянуть на джумлу + виртмарт

предпочтение отдам наименьшей цене

главная выглядит так - http://s2.ipicture.ru/uploads/20110130/vct2FiZU.jpg (весь функционал должен быть рабочим)

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Оплата строго по факту !

Joomla
14 лет назад
DeonX
Пост 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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