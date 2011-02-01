Подправить верстку

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок145 просмотров

Задание: подправить верстку на сайте www.rino4ka.ru, сделать её кросбраузерной. Сейчас не корректно отображается в IE.

А также выправить меню, чтобы оно было всегда поверх баннеров, сейчас баннеры заслоняют меню.

14 лет назад
Jargal
Жаргал 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Alex_Nov
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Работа сделана за 1 день, Александр нашел ошибки в вертске сайта, о которых мы не договаривались и устранил их, я очень доволен. Я думаю мы продолжим сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Alex_Nov
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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