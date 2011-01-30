Задание: подправить верстку на сайте www.rino4ka.ru, сделать её кросбраузерной. Сейчас не корректно отображается в IE. А также выправить меню, чтобы оно было всегда поверх баннеров, сейчас баннеры заслоняют меню.
Сложная верстка html + javascript + css
Добрый день.
Есть в наличии PSD макет.
Необходимо сверстать из него html+javascript+css
Большинство работы в стилизации javascript компонентов следующих библиотек:
Prototype
Flotr
Humble (http://www.humblesoftware.com/finance/index)
Макет выглядит следующим образом:
Сверху меню и выбор даты;
-> Далее График ( Humble);
-> Далее DataGrid (Ext.NET);
Желательно, чтоб программист был знаком с данными библиотеками. Обязательно знание javascript, html, css. Знание javascript на уровне опытного программиста. Чтоб оценить свои силы посмотрите сможете ли перекрасить график в Humble (ссылка выше) и поменять цвета и шрифт скажем вот в этом контроле: http://examples.ext.net/#/GridPanel/ArrayGrid/ArrayWithPaging/
Пожалуйста, пришлите ссылки на работы которые вы уже делали и укажите какие javascript контролы вы меняли/дорабатывали.
ОЧЕНЬ ПРОШУ:
Не пишите - “ Смотрите в портфолио”, высылая ссылку на 40+ работ которые вы делали за все время работы.
Мне достаточно одной максимум двух ссылок на работы где вы:
Гордитесь версткой.
В этом проекте вами лично, были визуально изменены javascript контролы.
Макет, я вышлю когда определюсь с исполнителем.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Добрый день. Имеется макет в PSD (в приложении). Задача — сделать из него html+ajax+css. (типографика не окончательная) Пояснения. 1. Сверху ...Завершен14 лет назад
Всем привет, нужно сверстать шаблон и натянуть на джумлу + виртмарт предпочтение отдам наименьшей цене главная выглядит так - http://s2.ipicture.ru/uploads/20110130/vct2FiZU.jpg (весь функционал должен быть рабочим) ----------------------------------- Оплата строго по факту !HTML-верстка8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо корректно доработать верстку шаблона.Завершен14 лет назад
Доброго времени суток дорогие фрилансеры! Нам нужен верстальщик(флешер+) на пару проектов,возможно долгосрочное сотрудничество(всё зависит от вашего таланта и ваших цен). На данный момент нужна вёрстка(указывайте сроки и бюджет). Просим студиям и агентствам ...HTML-верстка2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
2 страницы (index + content).Закрыт14 лет назад
- $25
Вёрстка сайта-каталога.Закрыт14 лет назад
Требуется отверстать макеты в соответствии с требованиями Макеты в jpg и требования http://9site.ru/tempfiles/photoid-all-jpegs.zip Макеты: http://9site.ru/tempfiles/photoid-all-pages.psd.zip Жду от вас предложений по стоимости и срокам в комментарии к проекту. ...Завершен14 лет назад
- $17
Здравствуйте Необходимо сверстать из псд в хтмл главная и внутренняя, отличается только центральной частью Макет простой бюджет 500 руб Оплата по факту В личку не ...Завершен14 лет назад
Требуется изготовление шаблона по заданному дизайну для форума (только форум) vBulletin 4.1.1. Дизайнер без опыта работы с форумом, от верстальщика потребуется помощь в написании ТЗ к дизайну. Цены предлагайте сами +/-. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад