Сложная верстка html + javascript + css

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки328 просмотров

Добрый день.

Есть в наличии PSD макет.

Необходимо сверстать из него html+javascript+css

Большинство работы в стилизации javascript компонентов следующих библиотек:

Prototype

Flotr

Humble (http://www.humblesoftware.com/finance/index)

Ext.NET (http://www.ext.net/)

Макет выглядит следующим образом:

Сверху меню и выбор даты;

-> Далее График ( Humble);

-> Далее DataGrid (Ext.NET);

Желательно, чтоб программист был знаком с данными библиотеками. Обязательно знание javascript, html, css. Знание javascript на уровне опытного программиста. Чтоб оценить свои силы посмотрите сможете ли перекрасить график в Humble (ссылка выше) и поменять цвета и шрифт скажем вот в этом контроле: http://examples.ext.net/#/GridPanel/ArrayGrid/ArrayWithPaging/

Пожалуйста, пришлите ссылки на работы которые вы уже делали и укажите какие javascript контролы вы меняли/дорабатывали.

ОЧЕНЬ ПРОШУ:

Не пишите - “ Смотрите в портфолио”, высылая ссылку на 40+ работ которые вы делали за все время работы.

Мне достаточно одной максимум двух ссылок на работы где вы:

Гордитесь версткой.

В этом проекте вами лично, были визуально изменены javascript контролы.

Макет, я вышлю когда определюсь с исполнителем.

Спасибо.

CSSHTMLJavaScript
14 лет назад
grizly1977
Влад Гур 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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