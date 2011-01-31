Сайт-визитка

Нужно сверстать одностраничный сайт-визитку по готовому дизайну. Поддержка ie6 не требуется. Из интерактива – всплывающая листалка изображений, форма обратной связи (с проверкой правильности введенных данных) и подписка на новости. В последних двух пунктах необходимо формирование эл. письма на адрес админа.

Все данные статические, админка не нужна.

Срочно.

Update

Сайт в работе. Всем большое спасибо за отклик.