Верстка 2-х страниц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок292 просмотра

Нужна верстка 2 страниц (главная + внутренняя)

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14 лет назад
moro3z
47 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Shax46
43 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$25
2 дня

Заявки фрилансеров

Shax46
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14 лет в сервисе
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