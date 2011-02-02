Shax46

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43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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Отзывы заказчиков

MarVal
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$45
10 баллов
14 лет назад
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Отличное исполнение: быстро и качественно. Рассчитываю на сотрудничество в будущем
Всегда любил творческую работу! Данный заказчик как раз тот человек, который может дать ее. Отличное ТЗ, своевременная оплата, нормальное общение. Только позитив от работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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roddyb
Родион 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
14 лет назад
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Работа сделана качественно и вовремя.
Приятно работать с такими людьми. Четко поставленая задача. Своевременная оплата работы.
Ответный отзыв
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2 отзыва
от $20
от 2 дней
#956