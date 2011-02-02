Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
14 лет назад
Отличное исполнение: быстро и качественно. Рассчитываю на сотрудничество в будущем
Ответный отзыв
Всегда любил творческую работу! Данный заказчик как раз тот человек, который может дать ее. Отличное ТЗ, своевременная оплата, нормальное общение. Только позитив от работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$15
10 баллов
14 лет назад
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Работа сделана качественно и вовремя.
Ответный отзыв
Приятно работать с такими людьми. Четко поставленая задача. Своевременная оплата работы.
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2 отзыва
от $20
от 2 дней
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