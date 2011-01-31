Небольшие правки верстки/шаблона

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки198 просмотров

Ищется специалист, хорошо знающий html и php.

Необходимо поправить верстку и внести мелкие изменения в шаблоны сайта, работающего на Диафан.ЦМС

ЦМС достаточно простая.

Сайт http://skprofkomplekt.

1) Исправить проблему с отображением сайта в IE7

2) Уменьшить высоту шапки блока «Специальное предложение»

3) Исправить неверный url в параметрах кнопки добавить в Яндекс.закладки (в верхнем правом углу)

4) Добавить две дополнительные ссылки в нижнее меню, закрыть скриптом и вынести во внешний файл. Меню можно «прописать» непосредственно в шаблоне. Собственно, сейчас так и сделано, нужно только аккуратно добавить две ссылки.

5) добавить на страницы блок «Поделиться» от Яндекса (http://api.yandex.ru/share/)

Блок нужно закрыть скриптом и вынести во внешний файл.

Все работы нужно выполнять последовательно, на локальном хосте, поэтапно обновляя сайт.

Оплата электронными валютами или переводом на банковскую карту после по факту выполненных работ.

HTMLPHP
13 лет назад
kbv79
Борис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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