Есть сайт. Есть на нем дизайн, который криво отображается в IE, а так же не очень красиво при разных разрешениях. Нужно что-то с этим сделать. Варианта два: переверстать полностью, либо исправить лишь эти косяки.
Небольшие правки верстки/шаблона
Ищется специалист, хорошо знающий html и php.
Необходимо поправить верстку и внести мелкие изменения в шаблоны сайта, работающего на Диафан.ЦМС
ЦМС достаточно простая.
Сайт http://skprofkomplekt.
1) Исправить проблему с отображением сайта в IE7
2) Уменьшить высоту шапки блока «Специальное предложение»
3) Исправить неверный url в параметрах кнопки добавить в Яндекс.закладки (в верхнем правом углу)
4) Добавить две дополнительные ссылки в нижнее меню, закрыть скриптом и вынести во внешний файл. Меню можно «прописать» непосредственно в шаблоне. Собственно, сейчас так и сделано, нужно только аккуратно добавить две ссылки.
5) добавить на страницы блок «Поделиться» от Яндекса (http://api.yandex.ru/share/)
Блок нужно закрыть скриптом и вынести во внешний файл.
Все работы нужно выполнять последовательно, на локальном хосте, поэтапно обновляя сайт.
Оплата электронными валютами или переводом на банковскую карту после по факту выполненных работ.
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