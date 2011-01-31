Небольшие правки верстки/шаблона

Ищется специалист, хорошо знающий html и php.

Необходимо поправить верстку и внести мелкие изменения в шаблоны сайта, работающего на Диафан.ЦМС

ЦМС достаточно простая.

Сайт http://skprofkomplekt.

1) Исправить проблему с отображением сайта в IE7

2) Уменьшить высоту шапки блока «Специальное предложение»

3) Исправить неверный url в параметрах кнопки добавить в Яндекс.закладки (в верхнем правом углу)

4) Добавить две дополнительные ссылки в нижнее меню, закрыть скриптом и вынести во внешний файл. Меню можно «прописать» непосредственно в шаблоне. Собственно, сейчас так и сделано, нужно только аккуратно добавить две ссылки.

5) добавить на страницы блок «Поделиться» от Яндекса (http://api.yandex.ru/share/)

Блок нужно закрыть скриптом и вынести во внешний файл.

Все работы нужно выполнять последовательно, на локальном хосте, поэтапно обновляя сайт.

Оплата электронными валютами или переводом на банковскую карту после по факту выполненных работ.