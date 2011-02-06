Вот пример дизайна, который нужно сверстать: http://xmages.net/storage/10/1/0/5/b/upload/2f83fad2.jpg http://xmages.net/storage/10/1/0/f/8/upload/4c07384c.jpg http://xmages.net/storage/10/1/0/e/3/upload/3676102b.jpg http://xmages.net/storage/10/1/0/4/c/upload/38878a03.jpg Верстка валидная, кроссбраузераная и т.п. Потом верстку натягиваем на сайт www.crosscurs.ru. Сайт установлен на самописный движок. ...
Переверстать или исправить ошибки в браузерах
Есть сайт. Есть на нем дизайн, который криво отображается в IE, а так же не очень красиво при разных разрешениях.
Нужно что-то с этим сделать. Варианта два: переверстать полностью, либо исправить лишь эти косяки.
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