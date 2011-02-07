Верстка макета + установка на сайт

Вот пример дизайна, который нужно сверстать:

http://xmages.net/storage/10/1/0/5/b/upload/2f83fad2.jpg

http://xmages.net/storage/10/1/0/f/8/upload/4c07384c.jpg

http://xmages.net/storage/10/1/0/e/3/upload/3676102b.jpg

http://xmages.net/storage/10/1/0/4/c/upload/38878a03.jpg

Верстка валидная, кроссбраузераная и т.п.

Потом верстку натягиваем на сайт www.crosscurs.ru. Сайт установлен на самописный движок.

Отдельно верстку или натяжку не предлагает, нужно все сразу в комплексе. От вас цена и сроки. Бюджет до 2500 рублей.