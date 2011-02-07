Верстка макета + установка на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки245 просмотров

Вот пример дизайна, который нужно сверстать:

http://xmages.net/storage/10/1/0/5/b/upload/2f83fad2.jpg

http://xmages.net/storage/10/1/0/f/8/upload/4c07384c.jpg

http://xmages.net/storage/10/1/0/e/3/upload/3676102b.jpg

http://xmages.net/storage/10/1/0/4/c/upload/38878a03.jpg

Верстка валидная, кроссбраузераная и т.п.

Потом верстку натягиваем на сайт www.crosscurs.ru. Сайт установлен на самописный движок.

Отдельно верстку или натяжку не предлагает, нужно все сразу в комплексе. От вас цена и сроки. Бюджет до 2500 рублей.

14 лет назад
Hi_FireR
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Buhito
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$85
6 дней
Алексей справился с поставленной задачей на отлично. Полностью разобрался с чужим кодом (самописный движок), с блеском выполнил верстку макета дизайна и дальнейшую интеграцию дизайна в движок. Рекомендую к сотрудничеству.
Все четко и понятно. Человек доступен почти весь день, и отвечает адекватно на вопросы. Оплата сразу же после выполнения работы. В целом я доволен.

Заявки фрилансеров

Buhito
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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