Ищется специалист, хорошо знающий html и php. Необходимо поправить верстку и внести мелкие изменения в шаблоны сайта, работающего на Диафан.ЦМС ЦМС достаточно простая. Сайт http://skprofkomplekt. 1) Исправить проблему ...
Подпилить шаблон Wordpress
Здравствуйте!
Нужно немного подправить шаблон WP:
- отредактировать содержание сайдбара (чтобы там было не меню, а новости),
- убрать значок RSS с главной (или как это делается в админке?),
- убрать отображение даты около постов,
- убрать "автор-рубрика-комментарии-и т.д.".
Ваши цены-сроки?
Выбранный исполнитель
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