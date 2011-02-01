Подпилить шаблон Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок165 просмотров

Здравствуйте!

Нужно немного подправить шаблон WP:

- отредактировать содержание сайдбара (чтобы там было не меню, а новости),

- убрать значок RSS с главной (или как это делается в админке?),

- убрать отображение даты около постов,

- убрать "автор-рубрика-комментарии-и т.д.".

Ваши цены-сроки?

WordPress
14 лет назад
Dara_White
Анастасия 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Delpher
38 лет
20 лет в сервисе
Был
22 дня назад
14 лет назад
$20
1 день
Спасибо за отличную работу! Всем очень рекомендую этого приятного во всех отношениях человека :)
Очень доволен сотрудничеством. Ясное задание, быстрая оплата. Приятный в общении человек. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Delpher
38 лет
20 лет в сервисе
Был
22 дня назад
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