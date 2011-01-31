Адаптация шаблона phpbb с 3.0.1 на 3.0.8

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  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка101 просмотр

Адаптировать шаблон под версию форума phpbb 3.0.8, есть шаблон под версию 3.0.1, по ходу верстки внести 4 изменения. Все предоставлю выбранному исполнителю.

От вас:

Цена, срок, опыт

14 лет назад
RCC_Ghost
Владимир 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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