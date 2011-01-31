Верстка сайта под Joomla + настройка и доработка

Здравствуйте, господа фрилансеры.

Имеется PSD-шаблон сайта и очень подробное ТЗ.

Требуется:

1) Предварительная консультация

2) Нарезка дизайна под Joomla (создание шаблона)

3) Привязка и настрока самой CMS

4) Настройка дополнительных модулей (боковые панели, скрипт фотогалереи, флэш-плеер и т.п.)

5) Доработка недочетов и косяков

6) Выгрузка на сервер Заказчика

7) Постпроектные консультации в случае необходимости.

Проект весьма интересный, среднего уровня сложности (сайт для агентства по организации праздников)

Нужен опытный специалист в сфере Joomla, с приятными отзывами, опытом от 2 лет, и портфолио качественных работ (именно в плане верстки и настройки под Joomla).

Сроки не поджимают. Но хотелось бы получить необходимый результат в течение 5-10 дней.

Бюджет еще до конца не утвержден. Но предполагается примерно следующее: 70-100$ - верстка, и 150-200$ - программинг и настройка Joomla. Итого максимум 300$

Способ оплаты обсуждается (либо WebMoney, либо безнал на вашу банк.карту)

Общение по мэйлу или аське.

Жду ваших предложений и ссылок на портфолио.

С уважением к вам, Заказчик.