Нужен верстальщик для периодической работы

На данный момент готовятся к верстке три сайта. Верстка будет нужна в середине января - феврале. Один сайт - простой, одна страница, второй - 6 страниц, третий - 22-25 страниц.

Требования к верстальщику:

1) Div-верстка,

2) Присутствие "на связи" в рабочее время по МСК (Skype - желательно, ICQ),

3) Профессионализм, примеры работ..

Вопросы к претендентам:

1) Ориентировочная цена за страницу

2) Средний срок работы над 1 шаблоном с "нуля"

Пожалуйста, пишите на почту [email protected]

Вложением три макета этих трех сайтов.

К каждому проекту до начала работы будет отдельное детальное ТЗ вплоть до # нужного цвета ссылок.