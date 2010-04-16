Нужен дизайн и верстка wordpress темы. Дизайн 5ти страниц + логотип. Верстка с поддержкой меню и виджетов. Резиновая, с минимальной и максимальной шириной. Макеты страниц в аттаче. Выставляйте приемлемую для вас цену и реальные сроки. Также указывайте ссылку на ...
- $500Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно сделать рерайт статей об онлайн игре Травиан. ~5000 слов (28500 знаков без пробелов). Качество буду оценивать Advego Plagiatus - не меньше 80% уникальность. Предлагайте цену за весь проектКопирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен дизайнер для периодического выполнения работы. Будут требоваться элементы сайтов, баннера, иконки. От кандидата важно прежде всего качество работы. Кидайте ссылки на ваше портфолио.Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу хорошего верстальщика для длительного и плодотворного сотрудничества. Требования: 1. Сверстанный дизайн должен правильно отображаться в следующих браузерах: IE 6, 7, 8, 9 Firefox 3.5, 3.6+ Safari Chrome 7, 8 2. Сверстанный дизайн должен отображаться без горизонтального скролла в разрешении экрана 1024х768 3. Сверстанный ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу линкбилдера для продвижения сайтов. Интересуют качественные ссылки следующих типов: тематический "спам" в комментариях социальные закладки профили Указывайте цену за 10 ссылок Прогоны софтом не интересуютПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен спин статьи на французском ~400 слов. В результате хочу получить 30 статей. Указывайте цену в ставке.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно сверстать небольшой сайт (6 страниц). Исходники в psd. Если понравится результат, возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество. Цену указывайте за полную работу (6 страниц). Также присылайте примеры версток. Страницы однотипные, главная в аттаче.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен человек для написания обзоров на товары интернет магазина. Тематика духи/парфюмерия. Каждое описание нужно в среднем по 200-250 слов. Присылайте предложения с ценами за 250 словКопирайтинг23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
Нужен рерайт или копирайт статей на французском, тематика казино, покер. Статьи 100-150 слов. По цене не больше 5 USD за статью.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт14 лет назад