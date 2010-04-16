Нужен дизайн и верстка wordpress темы. Дизайн 5ти страниц + логотип. Верстка с поддержкой меню и виджетов. Резиновая, с минимальной и максимальной шириной. Макеты страниц в аттаче. Выставляйте приемлемую для вас цену и реальные сроки. Также указывайте ссылку на ...