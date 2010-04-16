drugger

Ярослав Баклан drugger

 
37 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн и верстка wordpress темы

    $500

    Нужен дизайн и верстка wordpress темы. Дизайн 5ти страниц + логотип. Верстка с поддержкой меню и виджетов. Резиновая, с минимальной и максимальной шириной. Макеты страниц в аттаче. Выставляйте приемлемую для вас цену и реальные сроки. Также указывайте ссылку на ...

    WordPress
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт статей об онлайн игре Травиан

    $50

    Нужно сделать рерайт статей об онлайн игре Травиан. ~5000 слов (28500 знаков без пробелов). Качество буду оценивать Advego Plagiatus - не меньше 80% уникальность. Предлагайте цену за весь проект

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен хороший верстальщик

    Ищу хорошего верстальщика для длительного и плодотворного сотрудничества. Требования: 1. Сверстанный дизайн должен правильно отображаться в следующих браузерах: IE 6, 7, 8, 9 Firefox 3.5, 3.6+ Safari Chrome 7, 8 2. Сверстанный дизайн должен отображаться без горизонтального скролла в разрешении экрана 1024х768 3. Сверстанный ...

    JavascriptjQuery
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Линкбилдинг

    Ищу линкбилдера для продвижения сайтов. Интересуют качественные ссылки следующих типов: тематический "спам" в комментариях социальные закладки профили Указывайте цену за 10 ссылок Прогоны софтом не интересуют

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна верстка

    $100

    Нужно сверстать небольшой сайт (6 страниц). Исходники в psd. Если понравится результат, возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество. Цену указывайте за полную работу (6 страниц). Также присылайте примеры версток. Страницы однотипные, главная в аттаче.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Rumpost
Руслан 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
$50
10 баллов
12 лет назад
Рерайт статей об онлайн игре Травиан
Прекрасный заказчик.Оплата моментальная.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа выполнена хорошо и в срок. Очень доволен
Ответный отзыв