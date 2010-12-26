Нужен верстальщик

HTML-версткаЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Необходим верстальщик.

Знания js приветствуются.

Необходимо будет так же цеплять скрипты.

13 лет назад
DenysG
Денис 
36 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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