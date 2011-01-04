Верстальщик

HTML-версткаЗакрыт4 заявки185 просмотров
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В компанию требуется человек, верстальщик.

Требования:

* Отличное знание HTML‚ CSS;

* Нарезка и оптимизация графики (Photoshop);

* W3C-валидность;

* Кроссбраузерность;

* Базовые знания SEO-оптимизации;

* Ручная верстка: таблицы и дивы(предпочитаю смешанную верстку);

* Четкое соблюдение сроков сдачи работ;

* Создание и редактирование флеш-роликов.

Навыки работы с Adobe Dreamweaver , Macromedia (Adobe) Flash‚ владение Sothink DHTMLMenu, Adobe Photoshop и CorelDraw приветствуются.

Ищем людей, верстальщиков, для постоянной по проектной оплаты.

Обязательные требования :

1 - резюме и контакты на почту [email protected]

2 - тестовое задание

3 - постоянно быть на связи

13 лет назад
e13273
Анна 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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