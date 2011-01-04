e13273

Анна e13273

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Я менеджер, занимающейся подбором персонала и поиском клиентов в компании IT-CAFFE (www.it-caffe.com)

Компания занимается:

- разработкой ПО

- разработкой Баз данных

- разработкой игр (любой сложности, 3D, flash и др.)

- разработка сайтов "под ключ" (html, flash)

- разработка дизайна

- полиграфический дизайн

- разработка брендбука, логотипов

- предоставление услуг хостинга и регистрация доменов

  • Нужен дизайн сайта

    $20

    Дизайн для ювелирного сайта по шаблону, подробнее напишу в лс. оплата по факту . сроки говорите сами. для связи оставляйте аськи скайпы почту жду предложений

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет-магазина Web Asyst

    $600

    Сверстать, установить на движок ВебАсист, доработать по ТЗ. Подробнее заинтересовавшимся. Оплата по факту. Работа срочная. Оплата по факту. Опыт работы обязателен.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист J2ME

    $500

    В компанию на удаленную работу требуется java программист для разработки приложений для телефонов. Опыт работы более 3-х лет, отличное знание своего дела. Ответственный, исполнительный, всегда на связи.

    Java
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программисты на постоянную удалённую работу

    Требуются программисты на постоянную удалённую работу в компанию. Проживание Украина. Возраст не имеет значение, главное опыт работы в сфере ИТ, в разработке ПО, баз данных, Специалисты по работе с различными движками и разработке собственной цмс ...

    CSSHTMLJavaScriptMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстальщик

    В компанию требуется человек, верстальщик. Требования: * Отличное знание HTML‚ CSS; * Нарезка и оптимизация графики (Photoshop); * ...

    CorelDRAWCSSHTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash программист

    В компанию на постоянную удаленную работу требуется Flash программист. Требования опыт работы не менее 3-х лет, отличное знание AS2 и AS3, умение программировать и анимировать, быстро решать сложные задачи, адекватность, всегда на связи, тел,скайп,аська,почта. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа для новичков, фотошоп

    $100

    Без предоплаты. пишите у кого есть время и знание фотошопа. нужно пеерисовать с готового по слоям!! только фотошоп. 100 файлов в псд 4000 руб срок месяц!

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Спец по фотошопу

    Отличное знание фотошопа... Работа по созданию точных копий макетов (размещать у себя в портфолио их нельзя) Оплата по факту.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

kort
40 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Сверстать и установить на движок
Четко поставлена задача, оплата в срок. рекомендую...
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