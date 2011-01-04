Дизайн для ювелирного сайта по шаблону, подробнее напишу в лс. оплата по факту . сроки говорите сами. для связи оставляйте аськи скайпы почту жду предложений
Я менеджер, занимающейся подбором персонала и поиском клиентов в компании IT-CAFFE (www.it-caffe.com)
Компания занимается:
- разработкой ПО
- разработкой Баз данных
- разработкой игр (любой сложности, 3D, flash и др.)
- разработка сайтов "под ключ" (html, flash)
- разработка дизайна
- полиграфический дизайн
- разработка брендбука, логотипов
- предоставление услуг хостинга и регистрация доменов
- $20Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $600
Сверстать, установить на движок ВебАсист, доработать по ТЗ. Подробнее заинтересовавшимся. Оплата по факту. Работа срочная. Оплата по факту. Опыт работы обязателен.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
В компанию на удаленную работу требуется java программист для разработки приложений для телефонов. Опыт работы более 3-х лет, отличное знание своего дела. Ответственный, исполнительный, всегда на связи.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуются программисты на постоянную удалённую работу в компанию. Проживание Украина. Возраст не имеет значение, главное опыт работы в сфере ИТ, в разработке ПО, баз данных, Специалисты по работе с различными движками и разработке собственной цмс ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $600
Дизайн есть!! ТЗ есть! Заинтересовавшимся оставлять почту. Бюджет = 500-600 баксов. Оплата по факту.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Доработать модули для интернет магазина Без предоплаты, оплата по факту, подробности в ЛС.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт14 лет назад
- $70
Нужно за максимально наименьшие сроки нарисовать, по слоям, в псд, казино и игры, не сложные. Сделать точную копию абсолютно всего. http://www.slotico.com/casino.htmlДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Дизайн есть, нужно сверстать и установить на готовый скрипт (тоже есть) + настроить интернет аукцион Без предоплаты. оплата по факту. Возможно долгосрочное сотрудничествоВеб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: * участие в разработке новых WEB - проектов компании (в основном - высоконагруженные порталы и сервисы). НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
В компанию требуется человек, верстальщик. Требования: * Отличное знание HTML‚ CSS; * Нарезка и оптимизация графики (Photoshop); * ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- уверенное знание PHP (ООП Zend FW), MySQL; - умение разбираться в чужих HTML, CSS и JS (jquery) наработках; - желательно английский язык (работа с программой-переводчиком); - опыт работы от 2х лет; ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
В компанию на постоянную удаленную работу требуется Flash программист. Требования опыт работы не менее 3-х лет, отличное знание AS2 и AS3, умение программировать и анимировать, быстро решать сложные задачи, адекватность, всегда на связи, тел,скайп,аська,почта. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Без предоплаты. пишите у кого есть время и знание фотошопа. нужно пеерисовать с готового по слоям!! только фотошоп. 100 файлов в псд 4000 руб срок месяц!Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Отличное знание фотошопа... Работа по созданию точных копий макетов (размещать у себя в портфолио их нельзя) Оплата по факту.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад