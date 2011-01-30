1. Логотип - с определенным предпочтением, в разных размерах, и разных форматов. 2. Иконки - иконка парень, иконка девушка - с определенным предпочтением, в разных размерах. 3. Стиль - более похожий на facebook ...
Нужен дизайн сайта
Дизайн для ювелирного сайта по шаблону, подробнее напишу в лс.
оплата по факту . сроки говорите сами.
для связи оставляйте аськи скайпы почту
жду предложений
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