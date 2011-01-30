Здравствуйте! От Вас требуется создать видео-урок , в котором будет ЧЁТКО показано как верстать макеты для Joomla,uCoz и PHP сайтов. 2-а PSD макета Вам будет предоставлены.Вам нужно будет показать всё с 0 , ...
Дизайн для phpfox
1. Логотип - с определенным предпочтением, в разных размерах, и разных форматов.
2. Иконки - иконка парень, иконка девушка - с определенным предпочтением, в разных размерах.
3. Стиль - более похожий на facebook своей простотой
4. Верстка - для phpfox, помощь до полной установки готового дизайна.
5. Поддержка во всех современных браузерах, Opera, Firefox, IE и т.д.
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