Создание урока по верстке

Здравствуйте!

От Вас требуется создать видео-урок , в котором будет ЧЁТКО показано как верстать макеты для Joomla,uCoz и PHP сайтов.

2-а PSD макета Вам будет предоставлены.Вам нужно будет показать всё с 0 , верстание в программе Adobe Dreamweaver CS4.Вы должны понимать,что Вы делаете урок для новичков.То есть в предоставленных мною макетов , Вы должны показать :

1)Как правильно его разрезать

2)Как правильно расписывать коды

3)Что нужно прописывать в CSS

4)Как создавать эффекты ( С помощью java скриптов )

5)Сделать всё кликабельным.То есть ссылки , то что в макетах баннер и надписи.

Видео-урок должен быть с голосом,который объясняет каждый шаг.

Главное в видео и аудио: Хорошее качество

Смысл данного урока:

Чтобы человек,просмотревший данный видео-урок,смог сверстать любой макет.

P.S Оплата будет произведена только после предоставления и проверки материала!

Оплата только через WebMoney.

P.SS Самое главное,не верстать блочным способом!

П.С Верстать нужно два макета под два разных движка : уКоз и Joomla