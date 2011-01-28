Шапка на сайт

Срочно нужно придумать шапку на государственный сайтwww.общественная-палата-56.рф на шапке обязательно должны присутствовать герб Оренбургской области как сейчас и надпись "Общественная палата Оренбургской области" - остальное все на свой вкус... размеры ну скажем 1000 по ширине и обязательно так, чтобы кончик можно было растянуть как бэкграунд т.е. так же как и сейчас на сайте