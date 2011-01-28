Изменить стандартный шаблон блога в Blogger

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок131 просмотр

Требуется:

- в Моих контактах: сделать кнопки с соответствующими логотипами, е-мейл изобразить рисунком(желательно)

- дизайн "перечня страниц" , "ссылок на любимые сайты", "свежие комментарии" должен отличаться от дизайна текстов в гаджетах и друг от друга

- Кнопки соцсетей под сообщением на главной странице добавить Вконтакте, Одноклассники, liveinternet.ru, liveyournal.com, Мой мир и других какие есть на русском

- Добавить заметную кнопку Получать новые сообщения блога на е-мейл

- НАЧАТЬ БЕСПЛАТНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ сделать мигающей или простенькую анимацию

- вставить баннер

На отредактированном шаблоне планируется создание еще нескольких блогов последователей, т.е. он должен легко копироваться в Blogger.

Вот ссылка на блог: http://futuresoperator.blogspot.com/

Называйте стоимость и сроки работ. Можно на Скайп, ICQ координаты см. в блоге

14 лет назад
nikmobil
Николай 
63 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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