Необходимо разработать дизайн для для агрохолдинга «Пермское мясо». Приветствуются свежие идеи от дизайнеров Краткое ТЗ находится по адресу: http://htmlzone.net/tz/ Оплата по wmz, предоплата в размере 100 wmz ...
Изменить стандартный шаблон блога в Blogger
Требуется:
- в Моих контактах: сделать кнопки с соответствующими логотипами, е-мейл изобразить рисунком(желательно)
- дизайн "перечня страниц" , "ссылок на любимые сайты", "свежие комментарии" должен отличаться от дизайна текстов в гаджетах и друг от друга
- Кнопки соцсетей под сообщением на главной странице добавить Вконтакте, Одноклассники, liveinternet.ru, liveyournal.com, Мой мир и других какие есть на русском
- Добавить заметную кнопку Получать новые сообщения блога на е-мейл
- НАЧАТЬ БЕСПЛАТНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ сделать мигающей или простенькую анимацию
- вставить баннер
На отредактированном шаблоне планируется создание еще нескольких блогов последователей, т.е. он должен легко копироваться в Blogger.
Вот ссылка на блог: http://futuresoperator.blogspot.com/
Называйте стоимость и сроки работ. Можно на Скайп, ICQ координаты см. в блоге
Заявки фрилансеров
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