Разработать дизайн сайта

Необходим дизайн сайта сервиса доставки товаров на дом.

Название сервиса: "До хаты".

Дизайн должен быть выполнен в светлых тонах, современным, без перегруженного интерфейса, достаточно лаконичным. Без Flash.

Предполагается наличие легких (!) этнических украинских мотивов.

Страницы сайта:

- Главная Страница (авторизированный пользователь и НЕ авторизированный)

- Корзина - общий дизайн, меняются только формочки

- Страница Каталога (это и есть поиск)

- Страница товара

- ОБЩИЕ СТРАНИЦЫ: - один дизайн для всех, меняется только наполнение.

Доставка будет производится из супермаркета, ресторанов и от других поставщиков.

Услуга доставка продуктов из супермаркета должна быть акцентирована на главной сайта.

Учесть, что заказ товаров из супермаркета будет производиться только через сайт, из других точек - через сайт или по телефону.

Телефонных номеров будет несколько, различных операторов связи.

Предусмотреть выбор города.

Предусмотреть присутствие сервиса в социальных сетях.

Предусмотреть различные варианты электронных платежей.

НЕ нравится:

abzora.ru

bigmacdomoy.ru

ambar.in.ua

и т.п.

Нравится:

onovamnadom.ru

ekipazh-service.com.ua

fasteda.ru

www.blh.ru

Срок: 14 дней