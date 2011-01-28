Разработать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки552 просмотра

Необходим дизайн сайта сервиса доставки товаров на дом.

Название сервиса: "До хаты".

Дизайн должен быть выполнен в светлых тонах, современным, без перегруженного интерфейса, достаточно лаконичным. Без Flash.

Предполагается наличие легких (!) этнических украинских мотивов.

Страницы сайта:

- Главная Страница (авторизированный пользователь и НЕ авторизированный)

- Корзина - общий дизайн, меняются только формочки

- Страница Каталога (это и есть поиск)

- Страница товара

- ОБЩИЕ СТРАНИЦЫ: - один дизайн для всех, меняется только наполнение.

Доставка будет производится из супермаркета, ресторанов и от других поставщиков.

Услуга доставка продуктов из супермаркета должна быть акцентирована на главной сайта.

Учесть, что заказ товаров из супермаркета будет производиться только через сайт, из других точек - через сайт или по телефону.

Телефонных номеров будет несколько, различных операторов связи.

Предусмотреть выбор города.

Предусмотреть присутствие сервиса в социальных сетях.

Предусмотреть различные варианты электронных платежей.

НЕ нравится:

abzora.ru

bigmacdomoy.ru

ambar.in.ua

и т.п.

Нравится:

onovamnadom.ru

ekipazh-service.com.ua

fasteda.ru

www.blh.ru

Срок: 14 дней

14 лет назад
imarketingzp
Ольга 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранные исполнители

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$250
14 дней
almgroup
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$200
14 дней

Заявки фрилансеров

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
almgroup
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта по выбору техники

    $100

    Нужен дизайн сайта На сайте будут статьи с советами по выбору техники и обзоры новинок. Сайт в светлых тонах. Каталог товаров: Крупная бытовая техника ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    Разработка дизайн сайта с вас на выходе только psd по слоям дизайна Главной страницы и страницы каталога Эскизы страниц структура и расположения граф элементов уже показаны нужна только грамотная отрисовка макета от ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн темплейта

    Ищу дизайнера для небольшой модификации готового уже темплейта PSD для newsletter. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ). То есть человека в основном ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн 1 страницы

    $115

    Задача: Разработать сайт для страхового брокера Стилистика дизайна разрабатываемого веб-сайта: Дизайн тянущийся на 1628рх Клиенты: Необходимо ориентироваться на крупный бизнес ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    Привет профессионалам. Нужно переделать действующий сайт www.ooostoik.ru Занимаемся строительством частных загородных домов, ремонтом квартир. Нравится вот этот сайт www.m-dom.ru Нравится расположение фотогалереи Но шапка сайта нравится вот ...

    Дизайн сайтов6 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад

  • Шапка форума

    Необходимо нарисовать шапку форума. Ссылка http://yurist-forum.ru/index.php?styleid=12 Все что снизу, включая баннер "Юрдекс" остается, все что выше нужно изменить, необходимо нарисовать логотип, меню пользователя, до авторизации и после, оставить место под рекламный баннер. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта рекламного агентства

    $200

    Постановка задачи: По прототипам (2 шт) из приложения требуется разработать: - дизайн сайта рекламного агентства. - логотип компании Цветовая гамма: - на усмотрение дизайнера. цвета свойственные данной ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад