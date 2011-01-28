Нужно нарисовать дизайн сайта детских праздников triymf_kz. Требование: Детская тема, привлекательность, интересность, удобство!
Разработать дизайн сайта
Необходим дизайн сайта сервиса доставки товаров на дом.
Название сервиса: "До хаты".
Дизайн должен быть выполнен в светлых тонах, современным, без перегруженного интерфейса, достаточно лаконичным. Без Flash.
Предполагается наличие легких (!) этнических украинских мотивов.
Страницы сайта:
- Главная Страница (авторизированный пользователь и НЕ авторизированный)
- Корзина - общий дизайн, меняются только формочки
- Страница Каталога (это и есть поиск)
- Страница товара
- ОБЩИЕ СТРАНИЦЫ: - один дизайн для всех, меняется только наполнение.
Доставка будет производится из супермаркета, ресторанов и от других поставщиков.
Услуга доставка продуктов из супермаркета должна быть акцентирована на главной сайта.
Учесть, что заказ товаров из супермаркета будет производиться только через сайт, из других точек - через сайт или по телефону.
Телефонных номеров будет несколько, различных операторов связи.
Предусмотреть выбор города.
Предусмотреть присутствие сервиса в социальных сетях.
Предусмотреть различные варианты электронных платежей.
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и т.п.
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Срок: 14 дней
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