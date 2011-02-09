Дизайн 1 страницы

$115
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок320 просмотров

Задача:

Разработать сайт для страхового брокера

Стилистика дизайна разрабатываемого веб-сайта:

Дизайн тянущийся на 1628рх

Клиенты:

Необходимо ориентироваться на крупный бизнес

Условия работы:

Внимание: не качественное исполнение оплачиваться не будет, попытка навязать плохой материал так же будет откланяться.

Гарантированная оплата после исполнения и согласования результата с заказчиком (согласование происходит за 3-7 часов, максимум день).

Возможна предоплата, но только по транзакции с протекцией подтверждения. Код транзакции передаётся после принятия основным заказчиком макета.

Стоимость работы: 3500р, что стравляет примерно 115 у.е. (оплата в рублях или по курсу на день оплаты).

Формат верстки: psd (слои не соединённые в один).

Вся остальная информация после согласования

14 лет назад
romanp
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$115
6 дней
Как всегда всё быстро и качественно! Будем работать и дальше
Отличный заказчик ! Работаю не в первый раз, сотрудничеством доволен. Четко сформулирована задача, все время на связи, оплата вовремя. с ув. Сергей.

Заявки фрилансеров

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    Привет профессионалам. Нужно переделать действующий сайт www.ooostoik.ru Занимаемся строительством частных загородных домов, ремонтом квартир. Нравится вот этот сайт www.m-dom.ru Нравится расположение фотогалереи Но шапка сайта нравится вот ...

    Дизайн сайтов6 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад

  • Шапка форума

    Необходимо нарисовать шапку форума. Ссылка http://yurist-forum.ru/index.php?styleid=12 Все что снизу, включая баннер "Юрдекс" остается, все что выше нужно изменить, необходимо нарисовать логотип, меню пользователя, до авторизации и после, оставить место под рекламный баннер. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта рекламного агентства

    $200

    Постановка задачи: По прототипам (2 шт) из приложения требуется разработать: - дизайн сайта рекламного агентства. - логотип компании Цветовая гамма: - на усмотрение дизайнера. цвета свойственные данной ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн + верстка + натяжка дизайна на joomla.

    $100

    Здравствуйте. Итак, нужно нарисовать дизайн для joomla, потом сверстать его, и в результате — натянуть на сайт. Сайт военной тематики, оформление нужно соответствующее. Верстка блочная, кроссбраузерная, не резиновая. По срокам: ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн информационного портала

    $100

    Здравствуйте. Что требуется: резиновый дизайн сайта, в светлых тонах, графики минимум. По всем вопросам, писать в icq: 596244. Сроки: 4 дня. Стоимость: 2000 руб. Заранее ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн домашней страницы для онлайн GTD-системы

    Есть веб-приложение для управления проектами по методологии GTD (http://ru.wikipedia.org/wiki/GTD). Нужно разработать дизайн для: 1) домашней страницы на которой должен быть представлен продукт, расписаны его достоинства и т.д. Задача страницы - убедить пользователя зарегистрироваться. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад