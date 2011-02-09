Дизайн 1 страницы

Задача:

Разработать сайт для страхового брокера

Стилистика дизайна разрабатываемого веб-сайта:

Дизайн тянущийся на 1628рх

Клиенты:

Необходимо ориентироваться на крупный бизнес

Условия работы:

Внимание: не качественное исполнение оплачиваться не будет, попытка навязать плохой материал так же будет откланяться.

Гарантированная оплата после исполнения и согласования результата с заказчиком (согласование происходит за 3-7 часов, максимум день).

Возможна предоплата, но только по транзакции с протекцией подтверждения. Код транзакции передаётся после принятия основным заказчиком макета.

Стоимость работы: 3500р, что стравляет примерно 115 у.е. (оплата в рублях или по курсу на день оплаты).

Формат верстки: psd (слои не соединённые в один).

Вся остальная информация после согласования