Привет профессионалам. Нужно переделать действующий сайт www.ooostoik.ru Занимаемся строительством частных загородных домов, ремонтом квартир. Нравится вот этот сайт www.m-dom.ru Нравится расположение фотогалереи Но шапка сайта нравится вот ...
Дизайн 1 страницы
Задача:
Разработать сайт для страхового брокера
Стилистика дизайна разрабатываемого веб-сайта:
Дизайн тянущийся на 1628рх
Клиенты:
Необходимо ориентироваться на крупный бизнес
Условия работы:
Внимание: не качественное исполнение оплачиваться не будет, попытка навязать плохой материал так же будет откланяться.
Гарантированная оплата после исполнения и согласования результата с заказчиком (согласование происходит за 3-7 часов, максимум день).
Возможна предоплата, но только по транзакции с протекцией подтверждения. Код транзакции передаётся после принятия основным заказчиком макета.
Стоимость работы: 3500р, что стравляет примерно 115 у.е. (оплата в рублях или по курсу на день оплаты).
Формат верстки: psd (слои не соединённые в один).
Вся остальная информация после согласования
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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