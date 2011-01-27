Дизайн домашней страницы для онлайн GTD-системы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок253 просмотра

Есть веб-приложение для управления проектами по методологии GTD (http://ru.wikipedia.org/wiki/GTD). Нужно разработать дизайн для:

1) домашней страницы на которой должен быть представлен продукт, расписаны его достоинства и т.д. Задача страницы - убедить пользователя зарегистрироваться.

2) шаблон для страниц типа форма логина, форма регистрации, форма восстановления пароля и т.д. В общем шаблон, на основании которого можно будет делать дополнительные страницы.

Исходные данные:

- сайт нацелен на англоязычную аудиторию.

- есть различные тексты от копирайтера, которые можно использовать на сайте

- у самого приложения очень простой минималистичный дизайн. Сайт стилистически должен более-менее подходить самому приложению. В приложение можно вносить изменения если надо, но не кардинальные.

Подобные сайты:

- http://basecamphq.com/

- http://www.rememberthemilk.com/

- http://www.evernote.com/

Но дизайн должен быть все же уникальный, что бы не возникало чувство что его сделали по образу какого-то из конкурентов.

Ищу дизайнера с опытом создания сайтов для программных продуктов. Примеры работ обязательны. Интересует в первую очередь дизайн, верстка не обязательна.

14 лет назад
programmistus
Костя 
43 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

shadow-an
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
14 лет назад
$450
20 дней

Заявки фрилансеров

shadow-an
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
14 лет назад

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