Дизайн домашней страницы для онлайн GTD-системы

Есть веб-приложение для управления проектами по методологии GTD (http://ru.wikipedia.org/wiki/GTD). Нужно разработать дизайн для:

1) домашней страницы на которой должен быть представлен продукт, расписаны его достоинства и т.д. Задача страницы - убедить пользователя зарегистрироваться.

2) шаблон для страниц типа форма логина, форма регистрации, форма восстановления пароля и т.д. В общем шаблон, на основании которого можно будет делать дополнительные страницы.

Исходные данные:

- сайт нацелен на англоязычную аудиторию.

- есть различные тексты от копирайтера, которые можно использовать на сайте

- у самого приложения очень простой минималистичный дизайн. Сайт стилистически должен более-менее подходить самому приложению. В приложение можно вносить изменения если надо, но не кардинальные.

Подобные сайты:

- http://basecamphq.com/

- http://www.rememberthemilk.com/

- http://www.evernote.com/

Но дизайн должен быть все же уникальный, что бы не возникало чувство что его сделали по образу какого-то из конкурентов.

Ищу дизайнера с опытом создания сайтов для программных продуктов. Примеры работ обязательны. Интересует в первую очередь дизайн, верстка не обязательна.