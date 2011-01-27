Т.з. на промо материалы для по VideoBuster Задача дизайнера сделать промо сайт, определить фирменный стиль, логотип, и написать «продающий текст», где это необходимо. О программе Программа увеличивает скорость просмотра потокового ...
Дизайн домашней страницы для онлайн GTD-системы
Есть веб-приложение для управления проектами по методологии GTD (http://ru.wikipedia.org/wiki/GTD). Нужно разработать дизайн для:
1) домашней страницы на которой должен быть представлен продукт, расписаны его достоинства и т.д. Задача страницы - убедить пользователя зарегистрироваться.
2) шаблон для страниц типа форма логина, форма регистрации, форма восстановления пароля и т.д. В общем шаблон, на основании которого можно будет делать дополнительные страницы.
Исходные данные:
- сайт нацелен на англоязычную аудиторию.
- есть различные тексты от копирайтера, которые можно использовать на сайте
- у самого приложения очень простой минималистичный дизайн. Сайт стилистически должен более-менее подходить самому приложению. В приложение можно вносить изменения если надо, но не кардинальные.
Подобные сайты:
- http://www.rememberthemilk.com/
Но дизайн должен быть все же уникальный, что бы не возникало чувство что его сделали по образу какого-то из конкурентов.
Ищу дизайнера с опытом создания сайтов для программных продуктов. Примеры работ обязательны. Интересует в первую очередь дизайн, верстка не обязательна.
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