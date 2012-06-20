programmistus

Есть SPA приложение на Angular. Бекенд на ASP.NET. Приложение используется для трекинга инвентаря инструментов, рабочей формы, приборов и т.д. Надо: Применить новый дизайн. В основном просто меняются цвета и некоторые картинки.Сделать ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Требуется программист на частичную занятость (10$/час) для работ над уже существующей системой открутки банерной и видео рекламы. Предпочтение отдается кандидатам из Харькова.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
В аттачменте есть PDF-файл, в который нужно внести изменения. Изменения описаны в другом файле.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен человек, который знаком с правилами Википедии что бы добавить страничку про документальный фильм.Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать обычный Flash-плеер с некоторыми дополнительными функциями: проигрывание плейлистов, отображение рекламных объявлений во время проигрывания. Рекламные объявления нескольких разных форматов: видео ролики, банеры и т.д. Для плеера нарисован дизайн, так же ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Найти подходящий для сайта шаблон (DLE) и подкрутить его если надо. Ищу тех кто уже "собаку съел" на DLE-шаблонах, что б дешево и быстро, без лишних изысков. Шаблон хотя бы отдаленно должен ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Ищем php-шника на поддержку существующих и разработку новых php-приложений. Это не перезаказ, все проекты наши собственные и требования исходят от нас, никаких испорченных телефонов. Нужен хороший специалист, одинаково хорошо разбирающийся в PHP, HTML-верстке и JavaScript/jQuery. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
http://djevamusic.com Там есть типа "дерево" с кружочками. Есть идея запустить в фоне музыку и что бы эти кружочки вибрировали как будто динамики и немного шевелились. То есть когда музыка играет - вибрируют, а когда ...Анимация11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен человек, который совмещает в себе верстальщика и частично дизайнера для работы над различными проектами. Объясню подробнее в чем заключается работа. Проекты которые мы делаем за частую начинаются как полупрототипы (версия 1.0) и потом ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу программиста на PHP/HTML/jQuery/MySQL для работы над стартапом. Проект будет реализовываться циклически. То есть сначала делаем первую версию, запускаем, смотрим реакцию пользователей, обновляем требования, делаем новую версию, опять запускаем и т.д. На данный момент уже ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен простой и приятный дизайн плеера. Стиль примерно такой как обведенные элементы управления на присоединенной картинке. Но это не жестко, можете предложить свой вариант. Главное что б он был расчитан на масимально широкую аудиторию. Функционально ...Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт13 лет назад
В аттачменте схематически показано как выглядит и работает модуль: 1. Пользователь открывает страницу - Модуль - Start.png. 2. Через JavaScript делается поисковый запрос на другой сайт. 3. Результат показывается в popup - ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужна иконка для iPhone приложения. Ищу человека с опытом рисования иконок для iOS.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
Ищу программиста на ASP.NET/JavaScript/jQuery для реализации сайта с объявлениями об аренде жилья в Крыму. Сайт будет реализовываться циклически. То есть сначала сделаем минимальную необходимую функциональность, запускаем, смотрим как идет, делаем новую версию, запускаем и т.д. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Основной функционал: - для отдыхающих: --- поиск жилья по различным параметрам - для арендодателей --- возможность добавить объявление (бывает двух типов: одиночное и отели/гостинницы/пансионаты) --- возможность редактировать ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Poll.png - это то как сейчас выглядит страница опроса. Вопросы появляются друг за другом, но если выбрать в первом вопросе No, то вместо остальных вопросов появляется блок текста (обведен красным). Задача: оформить этот блок, ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть приложение под iPhone для управления своими задачами. Приложение является частью пакета для организации и управления своими делами по методологии Getting Things Done. Нужен человек который: 1) поможет спроектировать интерфейс (есть пару функций, которые ...Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен человек который будет готовить иллюстрации для англоязычного блога про time management/GTD (http://ru.wikipedia.org/wiki/GTD). Основные задачи этих иллюстраций: 1) "Разбавить" минималистичный дизайн блога 2) Помочь в восприятии информации постов, так как картинка с текстом ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен человек, который сможет подбирать (готовые или делать сам) иллюстрации для англоязычного блога про Getting Things Done (http://ru.wikipedia.org/wiki/GTD). Но сама тематика как-то особо в иллюстрациях не отражается, так что знание GTD не обязательно. ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно предложить дешевый хостинг (зарубежный) и установить и настроить на нем Wordpress.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад