programmistus

Костя programmistus

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Внести ряд изменений в Angular-приложение + дальнейшая поддержка

    Есть SPA приложение на Angular. Бекенд на ASP.NET. Приложение используется для трекинга инвентаря инструментов, рабочей формы, приборов и т.д. Надо: Применить новый дизайн. В основном просто меняются цвета и некоторые картинки.Сделать ...

    AngularASP.NETCSSHTMLSQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программист для проекта на ASP.NET MVC/EF/SQL/jQuery/Bootstrap

    $10

    Требуется программист на частичную занятость (10$/час) для работ над уже существующей системой открутки банерной и видео рекламы. Предпочтение отдается кандидатам из Харькова.

    ASP.NETBootstrapjQuerySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Flash-плеер

    Нужно сделать обычный Flash-плеер с некоторыми дополнительными функциями: проигрывание плейлистов, отображение рекламных объявлений во время проигрывания. Рекламные объявления нескольких разных форматов: видео ролики, банеры и т.д. Для плеера нарисован дизайн, так же ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон под DLE для фан-сайта игры Star Citizen

    $50

    Найти подходящий для сайта шаблон (DLE) и подкрутить его если надо. Ищу тех кто уже "собаку съел" на DLE-шаблонах, что б дешево и быстро, без лишних изысков. Шаблон хотя бы отдаленно должен ...

    DLE
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP-программист (PHP/HTML/JQuery/MySQL)

    Ищем php-шника на поддержку существующих и разработку новых php-приложений. Это не перезаказ, все проекты наши собственные и требования исходят от нас, никаких испорченных телефонов. Нужен хороший специалист, одинаково хорошо разбирающийся в PHP, HTML-верстке и JavaScript/jQuery. ...

    HTMLJavaScriptjQueryMySQLPHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшая анимация для сайта

    http://djevamusic.com Там есть типа "дерево" с кружочками. Есть идея запустить в фоне музыку и что бы эти кружочки вибрировали как будто динамики и немного шевелились. То есть когда музыка играет - вибрируют, а когда ...

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вакансия дизайнера-верстальщика

    Нужен человек, который совмещает в себе верстальщика и частично дизайнера для работы над различными проектами. Объясню подробнее в чем заключается работа. Проекты которые мы делаем за частую начинаются как полупрототипы (версия 1.0) и потом ...

    ASP.NETCSSHTMLJavaScriptPHP
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист на PHP/HTML/jQuery/MySQL

    Ищу программиста на PHP/HTML/jQuery/MySQL для работы над стартапом. Проект будет реализовываться циклически. То есть сначала делаем первую версию, запускаем, смотрим реакцию пользователей, обновляем требования, делаем новую версию, опять запускаем и т.д. На данный момент уже ...

    HTMLjQueryMySQLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн flash-плеера

    Нужен простой и приятный дизайн плеера. Стиль примерно такой как обведенные элементы управления на присоединенной картинке. Но это не жестко, можете предложить свой вариант. Главное что б он был расчитан на масимально широкую аудиторию. Функционально ...

    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • JavaScript рекламного модуля и код для его добавл.

    В аттачменте схематически показано как выглядит и работает модуль: 1. Пользователь открывает страницу - Модуль - Start.png. 2. Через JavaScript делается поисковый запрос на другой сайт. 3. Результат показывается в popup - ...

    JavaScript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист на ASP.NET/JavaScript/jQuery

    Ищу программиста на ASP.NET/JavaScript/jQuery для реализации сайта с объявлениями об аренде жилья в Крыму. Сайт будет реализовываться циклически. То есть сначала сделаем минимальную необходимую функциональность, запускаем, смотрим как идет, делаем новую версию, запускаем и т.д. ...

    ASP.NETJavaScriptjQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта с объявлениями о сдаче жилья в Крыму

    Основной функционал: - для отдыхающих: --- поиск жилья по различным параметрам - для арендодателей --- возможность добавить объявление (бывает двух типов: одиночное и отели/гостинницы/пансионаты) --- возможность редактировать ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн страницы опроса

    Poll.png - это то как сейчас выглядит страница опроса. Вопросы появляются друг за другом, но если выбрать в первом вопросе No, то вместо остальных вопросов появляется блок текста (обведен красным). Задача: оформить этот блок, ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проектирование и оформление приложения под iPhone

    Есть приложение под iPhone для управления своими задачами. Приложение является частью пакета для организации и управления своими делами по методологии Getting Things Done. Нужен человек который: 1) поможет спроектировать интерфейс (есть пару функций, которые ...

    Дизайн интерфейсов и игр6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Иллюстратор (для англоязычного блога)

    Нужен человек который будет готовить иллюстрации для англоязычного блога про time management/GTD (http://ru.wikipedia.org/wiki/GTD). Основные задачи этих иллюстраций: 1) "Разбавить" минималистичный дизайн блога 2) Помочь в восприятии информации постов, так как картинка с текстом ...

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Иллюстрации для блога

    Нужен человек, который сможет подбирать (готовые или делать сам) иллюстрации для англоязычного блога про Getting Things Done (http://ru.wikipedia.org/wiki/GTD). Но сама тематика как-то особо в иллюстрациях не отражается, так что знание GTD не обязательно. ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

kott2010
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
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Очень порядочный заказчик: точно и четко поставил задачу. В ходе выполнения работы была предоставлена вся требуемая информация, что очень радует! Заказ оплачен честно и моментально! Надеюсь еще поработаем) Удачи!
Все сделал быстро, в качестве инициативы начал делать работу еще до выбора исполнителем.
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Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$33
10 баллов
13 лет назад
Иконка для iPhone приложения
iOS
Отличный заказчик. Константин, четко поставил задачу и моментально оплатил. Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Заказывал иконку для iOS. Понравилась первая предложенная идея. Все пожелания учтены. Быстро и красиво. Приятно работать :)
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