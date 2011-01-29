Простой дизайн интернет магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок175 просмотров

Здравствуйте

надо нарисовать простой дизайн интернет магазина.

Основываясь на примере.

Наброски нужны сегодня

Оплата по факту

В личку писать не надо.

14 лет назад
pabe
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

dr_umka
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$75
2 дня
Прекрасный исполнитель! Все в срок! красиво и быстро! Всем рекомендую!
Отличный заказчик. Доступно и понятно объяснил задачу. Лишних вопросов не возникло.

Заявки фрилансеров

dr_umka
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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