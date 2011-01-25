Страница на Joomla

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Закрыт3 заявки154 просмотра

Требуется переделать-перенести информацию с готовой страницы www.drnona.de на Joomla. Красивый шаблон подразумевается - цвета и др. подробности обговорим, но без выпендрежных наворотов.

В последствии возможно за отдельное вознаграждение - управление-изменения сайтом и задание на интернет магазин на базе osCommerсe или xtCommerce или PrestaShop и т.п.

JoomlaPrestaShop
14 лет назад
topasweb
Вадим 
57 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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