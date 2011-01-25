Страница на Joomla

Требуется переделать-перенести информацию с готовой страницы www.drnona.de на Joomla. Красивый шаблон подразумевается - цвета и др. подробности обговорим, но без выпендрежных наворотов.

В последствии возможно за отдельное вознаграждение - управление-изменения сайтом и задание на интернет магазин на базе osCommerсe или xtCommerce или PrestaShop и т.п.