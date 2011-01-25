Дизайн интернет-магазина одежды

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок447 просмотров

Сайт производителя одежды на Украине. Нужен только дизайн.

Будет ТЗ с указанием где и что делать. Шапок рисовать или искать не надо, лого простое.

Сайт будет двухколоночный.

Если есть похожие реализованные проекты - можете сразу показать. Флэш и прочая лабуда не нужна.

14 лет назад
PR-Brenor
Ольга 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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