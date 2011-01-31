Улучшить дизайн действующего сайта

# 1 — $ 100

Есть сайт – http://nekto.me

Нам нужно улучшение его дизайна и юзабилити.

То есть просто нужно сделать красивее и удобнее.

Логотип трогать не нужно (вернее, само написание оставить, а цвета и прочее – на ваше усмотрение). Логотип в большом разрешении прикрепил.

От вас только PSD-макет.

Нужен макет страницы профиля и главной.

Некоторые пожелания:

1. Рядом с каждым комментарием добавьте кнопки за и против (по типу youtube)

2. Сделайте яркий, нескучный дизайн. Но не переборщите.

3. Не делайте дизайн резиновым. Максимум - 980 пикселей в ширину.

4. Черпайте вдохновение на ВКонтакте (только клонировать всё не надо, так и мы можем).

Всё. Спасибо.