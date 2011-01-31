Улучшить дизайн действующего сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен41 заявка2095 просмотров
#1$100

Есть сайт – http://nekto.me

Нам нужно улучшение его дизайна и юзабилити.

То есть просто нужно сделать красивее и удобнее.

Логотип трогать не нужно (вернее, само написание оставить, а цвета и прочее – на ваше усмотрение). Логотип в большом разрешении прикрепил.

От вас только PSD-макет.

Нужен макет страницы профиля и главной.

Некоторые пожелания:

1. Рядом с каждым комментарием добавьте кнопки за и против (по типу youtube)

2. Сделайте яркий, нескучный дизайн. Но не переборщите.

3. Не делайте дизайн резиновым. Максимум - 980 пикселей в ширину.

4. Черпайте вдохновение на ВКонтакте (только клонировать всё не надо, так и мы можем).

Всё. Спасибо.

14 лет назад
shaida
Шайда 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Победитель конкурса

Silverbone
Павел 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
#1
Качество выше цены :) Рекомендую к сотрудничеству.
Самые наилучшие впечатления от сотрудничества. Работать над проектом было неописуемо интересно!

Заявки фрилансеров

Silverbone
Павел 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
#1

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