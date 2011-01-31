Приватный проект для Екатерина Ли

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки152 просмотра

Необходим дизайн для интернет магазина. Детальное описание в приватной переписке.

14 лет назад
Valerchik
Гость 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

E-Cat
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Поняли друг друга очень быстро. Екатерина была всегда на связи, оперативно исправляла замечания. Результатом доволен. Буду обращаться еще.
Валерий очень положительный, вежливый заказчик. Всегда на связи, корректен в общении. Оплата сразу же после принятия работы. С удовольствием выполню еще проекты :)

Заявки фрилансеров

E-Cat
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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