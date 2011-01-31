Есть сайт http://veliki.ru/ Нужен простой (без наворотов, флеш-анимации) симпатичный дизайн. Важен его стиль, индивидуальность, цветовое решение. Структура сайта останется прежней. Нужен единый дизайн для внутренних страниц ...
Приватный проект для Екатерина Ли
Необходим дизайн для интернет магазина. Детальное описание в приватной переписке.
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