Кроссбраузерность - тестирование и правка

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка117 просмотров

Причесать проект на предмет сабжа.

Набираем латиницей в адресной строке:

цфеср-сутеукюкг

Должен одинаково хорошо отображаться во всех основных проводниках.

На сегодняшний день проблемы с шестеркой, в семерке чуть едет...

Строго постоплата - см. отзывы

Приглашаю фрилансеров на постоянной основе.

14 лет назад
trainer_ussr
Сергей 
53 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

DeMONiZ
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Прекрасный мастер! Сделал работу за час-два максимум. В работе по проекту чувствовал себя, как рыба в воде! Рекомендую, однозначно!
Всегда приятно работать с приятным человеком! Все как договаривались: сделал - получил. Надеюсь на долговременное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

DeMONiZ
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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