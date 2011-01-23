Необходимо создать красивую тему для портала, что-то типо лукатми. настроить некоторые виджеты. кмс вордпресс, обязательно сроки, цена, опыт работ.
Кроссбраузерность - тестирование и правка
Причесать проект на предмет сабжа.
Набираем латиницей в адресной строке:
цфеср-сутеукюкг
Должен одинаково хорошо отображаться во всех основных проводниках.
На сегодняшний день проблемы с шестеркой, в семерке чуть едет...
Строго постоплата - см. отзывы
Приглашаю фрилансеров на постоянной основе.
Выбранный исполнитель
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